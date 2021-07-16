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Президент учредил награду «Национальная легенда Украины»

2020 06 09 ze - Президент учредил награду «Национальная легенда Украины»
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Владимир Зеленский подписал Указ № 294/2021 «Об установлении отличия Президента Украины « Национальная легенда Украины». Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Согласно документу, этой наградой будут отмечать граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу. Также наград будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

Рисунок этой награды будет утвержден по результатам всеукраинского конкурса, который должен подготовить и провести Кабинет Министров Украины.

Правительство должно до 9 августа текущего года представить на утверждение Главе государства проект Положения об отличии «Национальная легенда Украины» и проекты рисунка.

Изготовлением награды и атрибутов к ней будет заниматься Государственное управление делами при участии Национального банка Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Алина Сидорова

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