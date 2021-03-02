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Главная страница » Blog » Власть » Президент вакцинировался от COVID-19 на Донбассе вместе с военными

Президент вакцинировался от COVID-19 на Донбассе вместе с военными

Президент вакцинировался от COVID-19 на Донбассе вместе с военными
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Во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в Офисе Президента.

Глава государства сделал прививку на территории военного мобильного госпиталя № 59 вместе с военными врачами и защитниками, которые выполняют боевые задачи на передовой и уже проходят плановую вакцинацию.

Военнослужащие, с которым вакцинировался Президент, рассказали, что перед процедурой всем провели осмотр — измерили температуру, давление и сатурацию. После прививки все чувствовали себя хорошо.

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Алина Сидорова

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