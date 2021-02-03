Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, а также восьми юридических лиц: это телеканалы «112 Украина», NewsOne, Zik, а также региональные вещатели канала «112 Украина». Как сообщила пресс служба президента, санкции введены на пять лет, передает Радио Свобода.

Соратник пророссийского политика Виктора Медведчука, Козак, является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne, Zik.

«Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке », — сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Ограничительные меры предусматривают:

блокирования активов;

ограничения торговых операций;

ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины.