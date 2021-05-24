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Главная страница » Blog » Бизнес » Президент Зеленский подписал закон, который передаст госземли в коммунальную собственность

Президент Зеленский подписал закон, который передаст госземли в коммунальную собственность

2021 01 18 zemlja - Президент Зеленский подписал закон, который передаст госземли в коммунальную собственность
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Президент Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума «Украина 30. Земля» подписал Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений» № 1423-IX (законопроект № 2194), который Верховная Рада приняла 28 апреля. Об этом сообщаю в Офисе Президента.

В апреле 2021 года, преодолев яростное сопротивление и тысячи поправок — законодательного спама от отдельных политических партий, Верховная Рада наконец приняла последние ключевые законы, необходимые для полноценного старта прозрачного рынка земли, — сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что документ, который он сегодня подписывает, в корне меняет землеустройство и фактически является «земельной Конституцией» Украины.

Это закон, который забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которой он никогда даже в своей жизни не видел. Окончательно возвращает общинам право распоряжаться своими землями. Закон, который четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут только украинцы, — отметил Владимир Зеленский.

Согласно документу, земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения ее функций) передаются в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов. Установлен четкий механизм фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин, в частности объединенных. Органы местного самоуправления получают полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности и утверждение детальных планов территории за пределами населенных пунктов.

Кроме того, полномочия по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель предоставлены областным государственным администрациям и исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов.

Также Президент отметил, что Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы» (законопроект № 2195), который вводит электронные аукционы по купле-продаже земли.

Это гарантия наполнения местных бюджетов, возможность каждого украинца принять участие в аукционе и начать свое фермерское хозяйство, — пояснил глава государства.
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