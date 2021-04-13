Сегодня Вторник, 13 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

image 1 600x400 - Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

172742244 600x400 - В Николаеве продолжают строить троллейбусную линию в Корабельный район

В Николаеве продолжают строить троллейбусную линию в Корабельный район

172654 600x400 - Седьмая годовщина начала АТО: в Николаеве почтили память погибших защитников Украины

Седьмая годовщина начала АТО: в Николаеве почтили память погибших защитников Украины

2020 06 12 voda 600x400 - В Николаеве планируют модернизировать систему очистки воды

В Николаеве планируют модернизировать систему очистки воды

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » Президент Зеленский подписал закон об урегулировании коллекторской деятельности

Президент Зеленский подписал закон об урегулировании коллекторской деятельности

null 2422185 1280 - Президент Зеленский подписал закон об урегулировании коллекторской деятельности
0

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности» № 1349-ІХ, который парламент поддержал 19 марта 2021.

Об этом сообщает Офис Президенда Украины.

Документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов.

Сегодня в Украине насчитывается более 200 так называемых коллекторских компаний, к услугам которых обращаются финансовые учреждения в случаях наличия просроченной задолженности у своих клиентов. Однако эта сфера в Украине остается плохо урегулированной на законодательном уровне, поэтому коллекторы нередко действуют с нарушениями законодательства для побуждения должников вернуть долг.

Подписанный Президентом закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности.

Документ устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям, в частности: соблюдать этическое поведения с должником; информировать его в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору; заключать договоры только с компаниями, включенными в реестр коллекторских компаний, ведущий НБУ; контролировать действия привлеченных коллекторских компаний. За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы.

Согласно закону, перед заключением договора о потребительском кредите кредитор должен проинформировать потребителя о возможности привлечения коллекторской компании в случае непогашения задолженности в срок. В договоре о потребительском кредите должно быть отражено право потребителя обращаться в Национальный банк Украины в случае нарушения законодательства в сфере потребительского кредитования.

Документ также устанавливает требования к взаимодействию с потребителем (или его представителем) при урегулировании просроченной задолженности. В частности, во время первого общения кредитор или коллекторская компания должны сообщить свое наименование, имя и фамилия представителя, правовое основание для обращения и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя — также предоставить соответствующие документы в течение семи рабочих дней.

НБУ получает полномочия контролировать соблюдение банками, другими финансовыми учреждениями и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Spread the love
  • 129
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Перевести пенсию на банковскую карту можно в одно касание
Next post Николаевские спортсмены с инвалидностью получили 41 медаль на чемпионате Украины

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

image 1 600x400 - Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

medoborudovanie 600x400 - Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки