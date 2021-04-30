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При каких условиях юридические лица могут быть плательщиками единого налога четвертой группы?

4 grupa iep na fb - При каких условиях юридические лица могут быть плательщиками единого налога четвертой группы?
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Главное управление ГНС в Николаевской области информирует, что в соответствии с п.п. 4 п. 291.4 ст. 291 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755 — VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) к плательщикам единого налога, которые относятся к четвертой группе, — сельскохозяйственные товаропроизводители, принадлежат юридические лица независимо от организационно-правовой формы, в которых часть сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий налоговый (отчетный) год равняется или превышает 75 процентов.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель для целей главы 1 разд. XIV НКУ — это, в частности, юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, которое занимается производством сельскохозяйственной продукции и/или разведением, выращиванием и выловом рыбы во внутренних водоемах (озерах, ставках и водохранилищах) и ее переработкой на собственных или арендованных мощностях, в том числе собственно производимого сырья на давальческих условиях, и осуществляет операции по его снабжению (п.п. 14.1.235 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

Сельскохозяйственная продукция (сельскохозяйственные товары) — продукция/товары, которые подпадают под определение групп 1 — 24 УКТ ВЭД, если при этом такие товары (продукция) выращиваются, откармливаются, вылавливаются, собираются, изготовляются, производятся, переделываются непосредственно производителем этих товаров (продукции), а также продукты обработки и переработки этих товаров (продукции), если они были приобретены или выработаны на собственных или арендованных мощностях (площадях) для продажи, переработки или внутрихозяйственного потребления (п.п. 14.1.234 п. 14.1 ст. 14 НКУ).

В селекционных центрах, на предприятиях (в объединениях) по племенному делу в животноводстве к продукции собственного производства сельскохозяйственного товаропроизводителя также принадлежат племенные (генетические) ресурсы, приобретенные в других селекционных центрах, на предприятиях (в объединениях) по племенному делу в животноводстве и реализованы отечественным предприятиям для осеменения поголовья маточки животных (п.п. 291.4.2 п. 291.4 ст. 291 НКУ).

Согласно п.п. 291.4.3 п. 291.4 ст. 291 НКУ в случае, если сельскохозяйственный товаропроизводитель образуется путем слияния, превращения, разделения или выделения согласно соответствующим нормам Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года № 435 — IV с изменениями и дополнениями (далее — ГКУ), то норма относительно соблюдения части сельскохозяйственного товаропроизводства, которая равняется или превышает 75 проц. за предыдущий налоговый (отчетный) год, распространяется на:

всех лиц отдельно, которые сливаются;

каждую отдельную личность, образованную путем разделения или выделения;

лицо, образованное путем превращения.

Если сельскохозяйственный товаропроизводитель реорганизуется путем присоединения согласно соответствующим нормам ГКУ, то норма относительно соблюдения части сельскохозяйственного товаропроизводства, которая равняется 75 проц. за предыдущий налоговый (отчетный) год, распространяется на всех участников такой реорганизации.

Сельскохозяйственные товаропроизводители, образованные путем слияния, могут быть плательщиками налога в год образования, если часть сельскохозяйственного товаропроизводства, полученная за предыдущий налоговый (отчетный) год всеми товаропроизводителями, которые участвовали в их образовании и были прекращены в результате слияния, равняется или превышает 75 процентов (п.п. 291.4.4 п. 291.4 ст. 291 НКУ).

Сельскохозяйственные товаропроизводители — юридические лица, образованные путем превращения плательщика налога, могут быть плательщиками налога в год превращения, если часть сельскохозяйственного товаропроизводства, полученная за предыдущий налоговый (отчетный) год, равняется или превышает 75 процентов (п.п. 291.4.5 п. 291.4 ст. 291 НКУ).

Сельскохозяйственные товаропроизводители, образованные путем разделения или выделения, могут быть плательщиками налога со следующего года, если часть сельскохозяйственного товаропроизводства, полученная за предыдущий налоговый (отчетный) год, равняется или превышает 75 процентов (п.п. 291.4.6 п. 291.4 ст. 291 НКУ).

Новообразованные сельскохозяйственные товаропроизводители — юридические лица могут быть плательщиками налога со следующего года, если часть сельскохозяйственного товаропроизводства, полученная за предыдущий налоговый (отчетный) год, равняется или превышает 75 процентов (п.п. 291.4.7 п. 291.4 ст. 291 НКУ).

Главное управление ГНС в Николаевской области

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Людмила Александрова

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