Сегодня Пятница, 9 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

2020 05 06 teplo 600x400 - 12 апреля в Николаеве завершится отопительный сезон

12 апреля в Николаеве завершится отопительный сезон

rynok 600x400 - Николаевский исполком обратится в Кабмин относительно работы непродовольственных рынков

Николаевский исполком обратится в Кабмин относительно работы непродовольственных рынков

steel pipelines cables plant 600x400 - При строительстве гипермаркета в Николаеве повредили газопровод - работы велись без разрешения

При строительстве гипермаркета в Николаеве повредили газопровод — работы велись без разрешения

img 2712 600x400 - В Николаеве почтили память жертв нацистских концлагерей

В Николаеве почтили память жертв нацистских концлагерей

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Происшествия » При строительстве гипермаркета в Николаеве повредили газопровод – работы велись без разрешения

При строительстве гипермаркета в Николаеве повредили газопровод — работы велись без разрешения

steel pipelines cables plant - При строительстве гипермаркета в Николаеве повредили газопровод - работы велись без разрешения
0

Во время строительства гипермаркета «Эпицентр» «на перегоне» был поврежден газопровод высокого давления. Из-за этого часть Широкой Балки осталась без газа. Об этом сообщили в городском департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Жители микрорайона не могут приготовить пищу, а также остались без отопления. Можно лишь выдохнуть, что обошлось без взрыва, увечий и смертей. Виной всему — строительство «Эпицентра», которое происходит без оформления надлежащих документов. Подрядчик не согласовал свои действия с АО «Николаевгаз», что едва не привело к трагедии и нанесло немалый ущерб и неудобства. Пожалуй, если бы были документальные основания обратиться к газовщикам — это бы сделали. А когда ты по бумажкам просто строишь забор — это уже сложнее. Надеюсь, управления ГАСК в Николаевской области, ГАСК Украины примут во внимание эту ситуацию. А мы пока консультируемся с юридическим департаментом, как в судебном порядке запретить строительство «Эпицентра», пока руководство не получит всех разрешений и документов — директор департамента Андрей Ермолаев.

Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции собирается направить обращение в суд о прекращении строительных работ гипермаркета «Эпицентр» в Корабельном районе, пока компания не получит всех разрешительных документов.

Spread the love
  • 129
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаеве почтили память жертв нацистских концлагерей
Next post Николаевский исполком обратится в Кабмин относительно работы непродовольственных рынков

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки

passport 6012613 1280 600x400 - Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» - Владимир Зеленский

Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» — Владимир Зеленский

2020 06 02 diya 600x400 - В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий