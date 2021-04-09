Во время строительства гипермаркета «Эпицентр» «на перегоне» был поврежден газопровод высокого давления. Из-за этого часть Широкой Балки осталась без газа. Об этом сообщили в городском департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Жители микрорайона не могут приготовить пищу, а также остались без отопления. Можно лишь выдохнуть, что обошлось без взрыва, увечий и смертей. Виной всему — строительство «Эпицентра», которое происходит без оформления надлежащих документов. Подрядчик не согласовал свои действия с АО «Николаевгаз», что едва не привело к трагедии и нанесло немалый ущерб и неудобства. Пожалуй, если бы были документальные основания обратиться к газовщикам — это бы сделали. А когда ты по бумажкам просто строишь забор — это уже сложнее. Надеюсь, управления ГАСК в Николаевской области, ГАСК Украины примут во внимание эту ситуацию. А мы пока консультируемся с юридическим департаментом, как в судебном порядке запретить строительство «Эпицентра», пока руководство не получит всех разрешений и документов — директор департамента Андрей Ермолаев.

Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции собирается направить обращение в суд о прекращении строительных работ гипермаркета «Эпицентр» в Корабельном районе, пока компания не получит всех разрешительных документов.