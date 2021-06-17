На этой неделе все области Украины перешли в «зеленую» эпидемиологическую зону, а это означает ослабление карантина. Согласно совместному решению Минцифры с Минздравом, отныне не нужно будет устанавливать мобильный приложение Дома при возвращении из-за границы в Украину. Об этом сообщает Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины.

Минцифра, Минздрав, МВД и Центр общественного здоровья запустили приложение Дома в апреле прошлого года. Минцифра разработала техническую часть. Приложение дало людям возможность проходить самоизоляцию дома в удобных условиях. За это время его загрузили почти 1 млн человек.

Им пользовались те, кто возвращались из-за границы. Ведь согласно постановлению Кабмина, для людей, прибывших из-за рубежа, действовало требование пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Для людей, вернувшихся из-за границы, установление Дома было добровольным. Благодаря приложению пройти самоизоляцию можно было в выбранном человеком месте. Этот период можно провести в определенном месте обсервации, например отеле. Или прислать отрицательный результат ПЦР-теста , чтобы завершить самоизоляцию.

Несмотря на то, что приложение пока не будет использоваться при пересечении границы в Украину, — соблюдение карантина и противоэпидемических мероприятий до сих пор остаются необходимыми.