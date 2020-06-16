ПриватБанк рассказал о новой схеме мошенничества, для которой используют реальный номер финучреждения: +380567161131. Многие клиенты, увидев код банка «056», становятся слишком доверчивыми, а это грозит исчезновением денег со счета.

Как рассказали в Пресс-службе ПриватБанка, мошенники представляются менеджерами финансовой организации, сообщают о том, что карта заблокирована, и для исправления ситуации просят назвать данные, включая CVV2-код.

Номер +380567161131 действительно принадлежит ПриватБанку, но, как утверждают его сотрудники, он используется исключительно для приема звонков. Увидев его во входящих вызовах, можно не сомневаться, что это финансовые мошенники.

В финучреждении напомнили, что сотрудники банка никогда не требуют назвать номер и срок действия карты, а также любые пароли и коды, которые приходят в сообщениях.