Сегодня Четверг, 15 октября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Два ДТП с пострадавшими в Николаеве: один пешеход попал под колеса кроссовера,другой — под троллейбус

Два ДТП с пострадавшими в Николаеве: один пешеход попал под колеса кроссовера,другой — под троллейбус

Аферисток, которые «снимали порчу» с николаевской пенсионерки, «взяли» в Мариуполе

Аферисток, которые «снимали порчу» с николаевской пенсионерки, «взяли» в Мариуполе

В областной «инфекционке» проводят обыски

В областной «инфекционке» проводят обыски

Проблемы с городским транспортом: перевозчик отказывается выходить на маршрут №9

Проблемы с городским транспортом: перевозчик отказывается выходить на маршрут №9

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Общество » Проблемы с городским транспортом: перевозчик отказывается выходить на маршрут №9

Проблемы с городским транспортом: перевозчик отказывается выходить на маршрут №9

Проблемы с городским транспортом: перевозчик отказывается выходить на маршрут №9
0

В четверг, 15 октября, члены исполкома Николаевского горсовета приняли решение разорвать договор с ЧП «ПиК» на обслуживание маршрута №9.

Об этом сообщает корреспондент INSHE TV.

Начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета Дмитрий Попов указал, что перевозчик направил им письмо о невозможности осуществлять перевозку пассажиров по указанному маршруту.

Не по нашей инициативе, они сами просили разорвать договор. После разрыва договора маршрут №9 вынесут на конкурс … Если кто-то согласится, то мы назначим временного перевозчика … николаевцы частично не пострадают, — добавил он.

Рейсы маршрутки № 9: Ж \ Д Вокзал → Мореходная.

Фирма получила этот маршрут на конкурсе в 2016 году.

Фото: источник

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Мемориальную доску выдающемуся кораблестроителю Ивану Виннику открыли в Николаеве
Next post В областной "инфекционке" проводят обыски

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»