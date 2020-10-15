В четверг, 15 октября, члены исполкома Николаевского горсовета приняли решение разорвать договор с ЧП «ПиК» на обслуживание маршрута №9.



Об этом сообщает корреспондент INSHE TV.

Начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета Дмитрий Попов указал, что перевозчик направил им письмо о невозможности осуществлять перевозку пассажиров по указанному маршруту.

Не по нашей инициативе, они сами просили разорвать договор. После разрыва договора маршрут №9 вынесут на конкурс … Если кто-то согласится, то мы назначим временного перевозчика … николаевцы частично не пострадают, — добавил он.

Рейсы маршрутки № 9: Ж \ Д Вокзал → Мореходная.



Фирма получила этот маршрут на конкурсе в 2016 году.

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