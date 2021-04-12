Чтобы помочь будущим абитуриентам подготовиться к основной сессии ВНО-2021, УЦОКО и ГС «Освитория» при поддержке МФ «Возрождение» подготовили видеокомментарии к задачам пробного ВНО 2021 по всем предметам.

Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

Эксперты Украинского центра оценивания образования подробно разобрали каждое задание, предоставили развернутые объяснения на все вопросы и поделились советами, как успешно сдать ВНО в 2021 году.

Видеоразъяснения доступны на бесплатной платформе iLearn по ссылке и на YouTube.

Участников, которые будут проходить оценивание 24 апреля, просят воздержаться от ознакомления с материалами тестов, на которые они были зарегистрированы. Это важно, чтобы получить максимальный эффект от прохождения тестирования в аудитории и лучше понять, чего ожидать во время основной сессии ВНО. Быть честным с собой — единственный способ достичь высоких результатов.