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Главная страница » Blog » Общество » Пробное ВНО 2021: эксперты подготовили видеокомментарии ко всем заданиям по всем предметам

Пробное ВНО 2021: эксперты подготовили видеокомментарии ко всем заданиям по всем предметам

2020 05 07 test - Пробное ВНО 2021: эксперты подготовили видеокомментарии ко всем заданиям по всем предметам
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Чтобы помочь будущим абитуриентам подготовиться к основной сессии ВНО-2021, УЦОКО и ГС «Освитория» при поддержке МФ «Возрождение» подготовили видеокомментарии к задачам пробного ВНО 2021 по всем предметам.

Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО. 

Эксперты Украинского центра оценивания образования подробно разобрали каждое задание, предоставили развернутые объяснения на все вопросы и поделились советами, как успешно сдать ВНО в 2021 году.

Видеоразъяснения доступны на бесплатной платформе iLearn по ссылке и на YouTube.

Участников, которые будут проходить оценивание 24 апреля, просят воздержаться от ознакомления с материалами тестов, на которые они были зарегистрированы. Это важно, чтобы получить максимальный эффект от прохождения тестирования в аудитории и лучше понять, чего ожидать во время основной сессии ВНО. Быть честным с собой — единственный способ достичь высоких результатов.

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Алина Сидорова

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