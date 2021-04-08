Пробное ВНО в Николаевской области пройдет 24 апреля.

Независимо от того, когда именно тот или иной участник / та или иная участница будет проходить оценивание, для него / нее будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома, однако будут отличаться даты ознакомления с тестовыми тетрадями, а также даты внесения ответов в специальный сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания».

Участники из Николаевской области, для которых тестирование будет перенесено на 24 апреля, смогут внести свои ответы на тест, на который они были зарегистрированы, с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания). Чтобы произвести наиболее полно ознакомления этих участников с другими тестами пробного ВНО с 10 по 28 апреля в кабинетах этих участников пробного ВНО будут размещены «бонусные тесты» (тесты пробного ВНО, на которые участник не был зарегистрирован), которые можно пройти дома и внести результаты их выполнения в специальный сервис с 10 до 28 апреля.

Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будет размещено в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Видеокомментарии к задачам тестов будут доступны уже 11 апреля, однако мы просим тех участников, которые будут проходить оценивание позже, до 24 апреля воздержаться от ознакомления с материалами тестов, на которые они были зарегистрированы. Это важно, чтобы получить максимальный эффект от прохождения тестирования в аудитории и лучше понять, чего ожидать во время основной сессии ВНО. Быть честным с собой — единственный способ достичь высоких результатов.

Украинские и региональные центры оценивания просят участников пробного ВНО быть максимально ответственными, соблюдать рекомендации медиков, правила социального дистанцирования, не подвергать себя и других опасности, следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома. В случае если участник решит остаться дома, он сможет загрузить все материалы тестирования, занести ответы в специальный сервис, чтобы определить свои результаты, не создавая дополнительных рисков для здоровья.

Напоминаем, что все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятие как на входе в пункты тестирования, так и на протяжении всего периода оценивания: участники должны находиться в масках, иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими, соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования.

Учитывая то, что эпидемиологическая ситуация довольно быстро меняется, просим участников накануне оценивания обязательно зайти в свои кабинеты на сайтах соответствующих региональных центров оценивания качества образования и ознакомиться с актуальной информацией о проведении пробного ВНО.

Український центр оцінювання якості освіти