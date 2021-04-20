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Главная страница » Blog » Общество » Пробное ВНО в Николаевской области состоится 15 мая

Пробное ВНО в Николаевской области состоится 15 мая

2020 06 15 vno - Пробное ВНО в Николаевской области состоится 15 мая
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В Министерстве образования и науки Украины сообщают, что согласно решению Украинского центра оценивания качества образования, с учетом продления карантина, пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Николаевской области состоится 15 мая.

Независимо от даты пробного ВНО для участников доступна возможность загрузить тестовые тетради с любого учебного предмета из перечня и пройти тестирование дома. Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будет размещено в личных кабинетах тех участников оценивания, которые внесли свои ответы в специальный сервиса определения результатов.

Детали ТУТ.

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Алина Сидорова

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