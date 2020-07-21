Сегодня Вторник, 21 июля, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Пожар на улице Гречишникова в Николаеве: короткое замыкание уничтожило имущество

Пожар на улице Гречишникова в Николаеве: короткое замыкание уничтожило имущество

Продажа талонов в электронную очередь ЦПАУ — полиция не нашла состава преступления

Продажа талонов в электронную очередь ЦПАУ — полиция не нашла состава преступления

У «Скорбящего ангела Чернобыля» в Николаеве установили монументальные плиты

У «Скорбящего ангела Чернобыля» в Николаеве установили монументальные плиты

Кровавые разборки в Николаеве: выяснения отношений между влюбленными завершилось поножовщиной

Кровавые разборки в Николаеве: выяснения отношений между влюбленными завершилось поножовщиной

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » Продажа талонов в электронную очередь ЦПАУ – полиция не нашла состава преступления

Продажа талонов в электронную очередь ЦПАУ — полиция не нашла состава преступления

Продажа талонов в электронную очередь ЦПАУ — полиция не нашла состава преступления
0

Ранее сообщалось, что талоны в электронную очередь продаются на OLX, о чем чиновники департамента по предоставлению административных услуг уже уведомили полицию и СБУ.

15 июля департамента получил ответ от Центрального районного отдела полиции, где указано, что расследование данного дела прекращено, поскольку в изложенных фактах правоохранительный орган не видит признаков уголовного преступления.

  • 2020 07 21 dnap - Продажа талонов в электронную очередь ЦПАУ - полиция не нашла состава преступления
  • 2020 07 21 dnap2 - Продажа талонов в электронную очередь ЦПАУ - полиция не нашла состава преступления

Вместе с тем, в своем ответе Центральный райотдел полиции Гсообщил, что в случае установления причастных к данному факту лиц проинформируют ДНАП.

Spread the love
  • 83
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post У «Скорбящего ангела Чернобыля» в Николаеве установили монументальные плиты
Next post Пожар на улице Гречишникова в Николаеве: короткое замыкание уничтожило имущество

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Экспонаты художественного музея станут 3D моделями

Экспонаты художественного музея станут 3D моделями

Николаевские полицейские оттачивают навыки владения оружием в интерактивном мультимедийном тире

Николаевские полицейские оттачивают навыки владения оружием в интерактивном мультимедийном тире

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами

Глобальное потепление продолжается, но разными темпами