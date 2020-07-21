Ранее сообщалось, что талоны в электронную очередь продаются на OLX, о чем чиновники департамента по предоставлению административных услуг уже уведомили полицию и СБУ.

15 июля департамента получил ответ от Центрального районного отдела полиции, где указано, что расследование данного дела прекращено, поскольку в изложенных фактах правоохранительный орган не видит признаков уголовного преступления.





Вместе с тем, в своем ответе Центральный райотдел полиции Гсообщил, что в случае установления причастных к данному факту лиц проинформируют ДНАП.