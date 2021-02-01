На территории Вознесенской городской общины начали реализацию проекта «Полицейский офицер общины». 29 января начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области полковник полиции Сергей Шайхет вместе с председателем территориальной общины города Вознесенска Евгением Величко подписали меморандум о сотрудничестве и партнерстве для создания безопасного пространства Об этом сообщается на сайте ГУНП в Николаевской области.

Главное внимание правоохранителей — это безопасность граждан. А это постоянный диалог с населением, чтобы знать, что беспокоит человека, быть ближе к проблемам и потребностям каждого. Считаю, что программа «Полицейский офицер общины» — очень качественная, за ней будущее, ведь люди, проживающие в вашей территориальной общине смогут в любое время обратиться к полицейскому и получить качественный сервис, который полиция готова обеспечить, — отметил Сергей Шайхет.

В свою очередь председатель территориальной общины города Вознесенска Евгений Величко поблагодарил начальника областного главка полиции:

В первую очередь, я от имени всей общины благодарю за возможность иметь в нашем городе полицейского офицера общины. Ведь сегодня мы уделяем большое внимание безопасности граждан, особенно из-за большой протяженности между населенными пунктами нашей общины. И чтобы наши жители чувствовали себя в безопасности, считаем правильным идти в этом направлении вместе с вами.

Напомним, что в области продолжается реализация проекта «Полицейский офицер общины», суть которого заключается в том, что каждая община получит своего полицейского (вроде шерифа), который будет работать исключительно на ее территории без привлечения к выполнению задач за ее пределами. ОТО предоставляет полицейскому автомобиль, топливо, служебное помещение, офисную технику и необходимые канцелярские изделия, по возможности — жилье.