Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 27 марта 2021 года на территории Николаевской области установлен красный уровень эпидемической опасности.

С завтрашнего дня в городе будет действовать ряд ограничительных противоэпидемических мероприятий, в том числе — специальный режим проезда в общественном транспорте по пропускам. Проехать в маршрутках, автобусах, трамваях и троллейбусах смогут только работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Согласно постановлению КМУ, к таковым относятся:

здравоохранение, продовольственное обеспечение, управления и предоставления важнейших государственных услуг, энергообеспечения, водоснабжения, связь и коммуникации, финансовые и банковские услуги;

здравоохранение, продовольственное обеспечение, управления и предоставления важнейших государственных услуг, энергообеспечения, водоснабжения, связь и коммуникации, финансовые и банковские услуги; функционирования инфраструктуры транспортного обеспечения;

функционирования инфраструктуры транспортного обеспечения; сфера обороны;

сфера обороны; правопорядок и гражданская защита;

правопорядок и гражданская защита; субъекты хозяйствования, которые имеют непрерывный промышленный цикл

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Собственным транспортом и такси можно пользоваться всем категориям граждан.

Напоминаем, как оформить пропуск

(Оформленные в прошлом году — не действуют)

Зайдите на сайт https://perepustka.mkrada.gov.ua/ и нажмите «Регистрация». Пройдите процедуру регистрации, заполнив все поля, отмеченные красной звездочкой. Коды вида экономической деятельности (КВЭД) вводятся с подготовленного заранее списка. Получите на указанную при регистрации электронную почту письмо об ожидании подтверждения регистрации администрацией, что будет свидетельствовать о получении вашей заявки. После подтверждения включения предприятия в список, работники которых могут пользоваться общественным транспортом в период действия пропускного режима, вы получите письмо со ссылкой на создание пароля в системе. Обратите внимание: ссылка действует один раз. При переходе по ссылке нажимаете «Вход» и вводите пароль два раза. Обратите внимание на то, что ссылка будет действовать сутки, сложность пароля, которая должна быть хотя бы средней, а также на то, что вашим именем пользователя будет адрес почты, который вы указывали при регистрации. Войдя в систему, нажмите слева «Персонал», а затем кнопку «Добавить сотрудника» для добавления информации в пропуск. После заполнения информации вам станет доступна кнопка «Пропуск» в правой части окна для отображения пропуска в электронном виде. Как и раньше, вы сможете распечатать все пропуска одновременно.

ВНИМАНИЕ! Для быстрой обработки информации воздержитесь от повторных заявок на регистрацию. Все заявки будут обработанны, и чем больше будет от вас дубликатов заявок, тем длиннее будет этот процесс. Одной заявки от предприятия вполне достаточно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИИ СИСТЕМЫ от мошеннических или старых БУМАЖНЫХ пропусков:

считывание настоящего QR-кода на пропуске осуществляет переход на адрес https://perepustka.mkrada.gov.ua/, переход на другие адреса или отсутствие перехода вообще свидетельствует о подделке или устарелости пропуска;

считывание настоящего QR-кода на пропуске осуществляет переход на адрес https://perepustka.mkrada.gov.ua/, переход на другие адреса или отсутствие перехода вообще свидетельствует о подделке или устарелости пропуска; распечатанный пропуск должен выглядеть именно так, как по ссылке;

распечатанный пропуск должен выглядеть именно так, как по ссылке; на актуальной пропуске вы увидите отметку года 2021

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Для лиц, ухаживающих за одинокими гражданами, больными или пожилыми людьми

Для получения пропусков на проезд в общественном транспорте на период карантина в связи с необходимостью проводить уход за одинокими гражданами, больными или пожилыми людьми, позвоните в органы социальной защиты:

47-59-34

47-59-34 47-59-33

47-59-33 46-72-31

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Выдача пропусков проводится в районных управлениях социальных выплат и компенсаций с 15.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу:

ул.Кузнецька, 1/3 — городской территориальный центр Заводского района

ул.Кузнецька, 1/3 — городской территориальный центр Заводского района ул. Николаевская, 26 — УСВиК Ингульского района

ул. Николаевская, 26 — УСВиК Ингульского района ул. Новостроительная, 1 — УСВиК Корабельного района

ул. Новостроительная, 1 — УСВиК Корабельного района ул. Декабристов, 25 — УСВиК Центрального района

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Отдел информационного обеспечения департамента городского головы