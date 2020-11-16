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Главная страница » Blog » Главная » Профтехам рекомендовали организовать обучение в смешанной форме – письмо МОН

Профтехам рекомендовали организовать обучение в смешанной форме — письмо МОН

Профтехам рекомендовали организовать обучение в смешанной форме — письмо МОН
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С 16 ноября заведениям профессионального (профессионально-технического) образования рекомендовано проводить обучение по смешанной форме с внесением изменений в график образовательного процесса и расписания занятий. Важно, что заниматься ученики смогут группами не более 20 человек.

Такие рекомендации с учетом решения Правительства по усилению противоэпидемических мероприятий предоставляет Министерство образования и науки в письме руководителям департаментов образования и науки, учреждений профтехобразования и учебно-методических центров.

Готовясь к смешанному обучению, администрации следует организовать процесс таким образом, чтобы учащиеся и педагоги меньше контактировали между собой, например, изменить продолжительность перерывов, время начала и окончания занятий и тому подобное. В заведении также рекомендовано организовать регулярную уборку, проведение дезинфекции предметов общего пользования. Кроме того, в этот период доступ посторонних лиц, не участвующих в образовательном процессе, запрещается.

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