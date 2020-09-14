Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи. В частности, предусматривается расширение программы «Доступные кредиты 5-7-9%».

Я говорил с фермерами. Поставлена ​​задача. Кроме программы «5-7-9%», будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для пострадавших от засухи в Украине, – отметил Глава государства в ходе общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Одесскую область.

Президент подчеркнул, что по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» уже выдано займов на сумму 6 млрд грн.

К программе «Доступные кредиты 5-7-9%» присоединились два банка — Райффайзен Банк Аваль и ТАСкомбанк

Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения.

Все жалуются, что долгие годы – засуха, фермеры теряют урожай. Да, это природа, это климат, но государство не может отвечать, что это только природа и климат, – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что правительство также должно решить вопросы страхования урожая.