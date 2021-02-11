Бывшему первому заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Николаю Романчуку после четырехлетнего судебного процесса прокуратура изменила обвинение.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда города Николаева.

«В Центральном райсуде Николаева продлено после перерыва рассмотрение по обвинению бывшего первого заместителя председателя Николаевской ОГА Николая Романчука. В судебном заседании прокурор объявил об изменении обвинения и предоставил Романчуку, стороне защиты и суда новый обвинительный акт », — говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, изменена правовая квалификация в отношении Николая Романчука. А именно: ч.4 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) заменено на ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) ч.2 ст.369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

В частности, это связано с тем, что на момент вроде совершения преступления, в компетенцию Романчука не входили обязанности решать вопрос о предоставлении разрешения на добычу полезных ископаемых.

Поэтому судом, с целью предоставления времени стороне защиты и обвиняемому подготовиться к новому обвинению, в заседании объявлен очередной перерыв до 02.03.2021 года.

Как сообщалось ранее, 3 июня 2016 СБУ совместно с военной прокуратурой заявили о прекращении коррупционной деятельности группы чиновников во главе с первым заместителем председателя Николаевской ОГА Николаем Романчуком. Они требовали взятку 90 тыс. долл. за предоставление разрешения ООО «ЭЛК-БУД» по добыче известняка.

Во время обысков на рабочем месте и дома в имении первого заместителя председателя ОГА нашли чемодан с 300 тысячами долларов и большое количество ювелирных изделий. Под зданием сотрудники спецслужбы обнаружили сеть тоннелей, в которых находились сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом. Но несмотря на то, что было заявлено о группе чиновников, судят одного лишь Романчука.

Процесс продолжается уже более четырех лет, заседания постоянно переносятся.

Было допрошено около десятка из заявленных обвинением свидетелей, но ни один из них вину Романчука не подтвердил, в том числе и главный свидетель, у которого обвиняемый якобы требовал взятку.

Сам Романчук полностью отрицает свою вину. Он также отметил, что, по его мнению, уголовное производство против него искусственно создано определенными лицами из числа сотрудников правоохранительных органов с целью мести.