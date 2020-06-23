Николаевская местная прокуратура № 1 подала иск в Хозяйственный суд Николаевской области об отмене решений тендерного комитета и признании недействительным договора об изготовлении проектно-сметной документации на капитальный ремонт СК «Надежда». Стоимость тендера — 2,3 млн. гривен. Прокуратура требует у предпринимателя вернуть в бюджет 1,3 млн. гривен.

Основанием для обращения в суд стало нарушение тендерным комитетом Управления капитального строительства городского совета требований Закона Украины «О публичных закупках». При осуществлении выбора вместо открытых торгов чиновники просто провели переговоры с одним участником, по результатам которых и заключили спорный договор.