9 июля в полицию поступило сообщение об исчезновении 67-летнего Смульского Петра Филипповича. Житель села Софиевка Первомайского района ушел из дома и не вернулся, связь с ним отсутствовала.

Оперуполномоченные вместе с участковыми провели ряд розыскных мероприятий, в ходе которых 15 июля установили, что разыскиваемый человек мертв, а его тело находится в заброшенном колодце.

К изъятию тела, полицейские привлекли спасателей, которые с помощью спецтехники откачали воду из колодца и совместными усилиями достали труп.

К спине покойника был привязан камень, а на голове завязан полиэтиленовый пакет. Эксперт обнаружил у умершего телесные повреждения в области головы. Сейчас тело мужчины направлено на экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Оперативники установили личность злоумышленника, причастного к убийству местного жителя. Им оказался 36-летний сосед потерпевшего.

Словесная перепалка между двумя приятелями из Доманевки закончилось убийством

Выяснилось, что 9 июля задержанный, воспользовавшись отсутствием соседа, проник на территорию его домовладения, чтобы совершить кражу. Неожиданное возвращение хозяина домой привело к ссоре между мужчинами, во время которой злоумышленник ударил хозяина дома по голове, от чего тот скончался на месте. Затем преступник все же обокрал потерпевшего, забрав из дома бытовые вещи и велосипед, а от тела решил избавиться. Привязал к трупу камень, на голову надел полиэтиленовый пакет, чтобы не оставлять следов крови, отнес на окраину села и бросил в колодец.

По статье Уголовного кодекса «Умышленное убийство» мужчине грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.