Вопрос проведения основной сессии внешнего независимого оценивание (ВНО) будет зависеть от эпидемических показателей на 20-22 июня. Об этом на брифинге по итогам заседания комиссии ТЭБ и ЧС сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным положениям рассмотрела два показателя, оценка которых 20-22 июня будет свидетельствовать о том, будет ли возможность проведения ВНО в предложенные сроки или нужно будет вернуться к этому вопросу позже и пересмотреть его позже, если эпидситуация не будет позволять провести ВНО», — сказал он.

В. Ляшко не уточнил, какие именно показатели будут оцениваться для принятия решения о возможности проведения ВНО.

Как сообщалось, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО будут проходить тестирование 15 и 17 июня дома, а не в учебных заведениях; решение об отмене пробного ВНО в учебных заведениях правительство приняло в пятницу из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19.