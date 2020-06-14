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Проведение ВНО под вопросом: все будет зависеть от эпидемических показателей 20-22 июня, – Виктор Ляшко

Проведение ВНО под вопросом: все будет зависеть от эпидемических показателей 20-22 июня, – Виктор Ляшко
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Вопрос проведения основной сессии внешнего независимого оценивание (ВНО) будет зависеть от эпидемических показателей на 20-22 июня. Об этом на брифинге по итогам заседания комиссии ТЭБ и ЧС сообщил заместитель министра здравоохранения  Украины Виктор Ляшко.   

«Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным положениям рассмотрела два показателя, оценка которых 20-22 июня будет свидетельствовать о том, будет ли возможность проведения ВНО в предложенные сроки или нужно будет вернуться к этому вопросу позже и пересмотреть его позже, если эпидситуация не будет позволять провести ВНО», — сказал он.

В. Ляшко не уточнил, какие именно показатели будут оцениваться для принятия решения о возможности проведения ВНО.

Как сообщалось, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО будут проходить тестирование 15 и 17 июня дома, а не в учебных заведениях; решение об отмене пробного ВНО в учебных заведениях правительство приняло в пятницу из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Елена Кораб

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