С 1 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — с 2 197 гривен до 2 270 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.

Соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом соцстрахования для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

Так, в сообщении отмечается, что для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступило с 1 декабря этого года, размер помощи составит: пострадавшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных человек, при 100% утраты трудоспособности) — 38 590 гривен; семье в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) — 227 тысяч гривен; иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) — 45 400 гривен.