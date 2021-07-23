16 июля вступили в действие положения закона «Об обеспечении функционирования государственного языка», по которым госслужащие при прохождении конкурса на должность обязаны предоставить сертификат об уровне владения украинским. Для этого по всей стране были созданы специальные пункты тестирования.

сюжет ТРК Сатурн

В Николаеве один из пунктов для сдачи экзамена на уровень владения государственным языком открылся на базе областной универсальной научной библиотеки. Начиная с 16 июля 2021 года сдавать такой экзамен придется каждому, кто собирается занять должность на государственной службе или получить гражданство Украины.

В библиотеке одновременно сдавать экзамен могут 4 человека. Тестирование проводится два раза в день по предварительной записи, который осуществляется на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Все необходимые инструкции и ответы на самые распространенные вопросы можно найти ЗДЕСЬ.

Сам экзамен состоит из 3х частей: 44 тестовых заданий, письменного задания и устного (разговорное). На выполнение заданий всего дается 2 часа. Через 2 недели по результатам претенденты получают электронный сертификат, подтверждающий І, II или III уровень владения государственным языком.

Электронный сертификат, который получают претенденты, бессрочный и может использоваться каждый раз при прохождении конкурса. Если результат не удовлетворит испытуемого, он сможет пересдать экзамен через 4 месяца.