Государственное агентство развития туризма начинает масштабный всеукраинский проект «Мандруй Україною». Эта инициатива родилась в тесной кооперации государства, бизнеса, креативных индустрий и туризма.

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Сегодня известные украинцы поделятся в соцсетях своими любимыми локациями в Украине.

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Проект создан для того, чтобы помочь друг другу получить удовольствие от путешествия по стране. Если есть места в Украине, которые вас вдохновляют, — поделитесь ими.

Просто разместите текст, фото или видео, поставьте хэштег МандруйУкраиною и геолокацию в любой соцсети и порекомендуйте, что именно стоит увидеть, где побывать.