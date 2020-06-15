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Министр культуры Ткаченко рассказал, когда в Украине откроются кинотеатры

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# Путешествуй по Украине

# Путешествуй по Украине
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Государственное агентство развития туризма начинает масштабный всеукраинский проект «Мандруй Україною». Эта инициатива родилась в тесной кооперации государства, бизнеса, креативных индустрий и туризма.

В Коблево готовы принимать отдыхающих: правила

Сегодня известные украинцы поделятся в соцсетях своими любимыми локациями в Украине.

«Укрзалізниця» открыла продажу билетов еще на 12 поездов. Один из них – Киев-Херсон – следует через Николаев

Проект создан для того, чтобы помочь друг другу получить удовольствие от путешествия по стране. Если есть места в Украине, которые вас вдохновляют, — поделитесь ими.

Просто разместите текст, фото или видео, поставьте хэштег МандруйУкраиною и геолокацию в любой соцсети и порекомендуйте, что именно стоит увидеть, где побывать.

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Алина Сидорова

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