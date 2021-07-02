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Главная страница » Blog » Власть » Рабочая группа исполкома определилась с локациями, которые появятся на Соборной площади

Рабочая группа исполкома определилась с локациями, которые появятся на Соборной площади

210034932 2816916955287867 366098938245231785 n - Рабочая группа исполкома определилась с локациями, которые появятся на Соборной площади
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В городской совет поступили предложения по организации досуга на Соборной площади от 6 субъектов. Речь идет о ЧП Бубнов И.В., ФЛП Байдалова О.В., ЧП Соколовский Д.В., ООО «ИнвестСитиГруп», ООО Вереевський А.А. и ООО «ЭЖ». ООО «ИнвестСитиГруп» предоставило 2 предложения по организации досуга на Соборной площади, остальные — по одному предложению.

Все представленные варианты тщательно изучили члены специальной рабочей группы. Как рассказал первый вице-мэр, профессиональную оценку предложений предоставил и департамент архитектуры и градостроительства — по его мнению, лучшее предложение поступило от ООО «ИнвестСитиГруп», предусматривающее размещение малой архитектурной формы в минималистическом стиле (куб), а также фотозоны с буквами.

Кроме того, свои предпочтения могли выразить и горожане, приняв участие в опросе, который проводился на странице Николаевского городского совета в Инстаграм и Фейсбук.

Вице-мэр Виталий Луков обнародовал результаты опроса — в тройку лидеров вошли варианты обустройства площади от ООО «ИнвестСитиГруп» и ФЛП Бубнов И.В.

Принимая во внимание эти результаты, члены рабочей группы определили приоритетное предложение путем открытого голосования. Ним стало предложение ООО «ИнвестСитиГруп», вариант куб с буквами. Предполагается, что будет до 8 букв, которые составят 2 слова, одно из них «МЫ».

Отвечая на вопрос о сроках начала работы, представитель ООО «ИнвестСитиГруп» отметил, что сможет обустроить площадь за 2 месяца.

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Алина Сидорова

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