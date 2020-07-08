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Главная страница » Blog » Бизнес » Работодатели Николаевщины перечислили 2,8 млрд грн ЕСВ

Работодатели Николаевщины перечислили 2,8 млрд грн ЕСВ

Работодатели Николаевщины перечислили 2,8 млрд грн ЕСВ
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Как сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области, в первом полугодии 2020 года налогоплательщики Николаевской области перечислили в пенсионный и социальные фонды 2,8 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, что превышает прошлогодний показатель на 154 млн гривен.

Как отметили в Службе, рост поступлений по ЕСВ произошел благодаря качественному администрированию налогов, улучшению аналитической работы, сервисному обслуживанию плательщиков, а также проведению целеустремленной работы с работодателями относительно повышения уровня оплаты труда наемным работникам, принятию мер по детенизации доходов и легализации занятости населения.

Налоговая служба Николаевщины отмечает, что лишь легальная работа предусматривает надлежащие отчисления в бюджет. Именно поэтому, налоговики и в дальнейшем постоянно и системно будут контролировать соблюдение налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов гражданам с целью выполнения возложенных заданий по обеспечению реализации государственной политики по администрированию единого взноса для своевременного осуществления пенсионных выплат и социальной помощи.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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