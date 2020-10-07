Как сообщил в. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, за 9 месяцев 2020 года налогоплательщики Николаевской области перечислили в пенсионный и социальный фонды 4,2 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, который превышает прошлогодний показатель на 255,1 млн грн., или на 6,4 процента.

Рост поступлений по ЕСВ произошел благодаря качественному администрированию налогов, улучшению аналитической работы, сервисному обслуживанию плательщиков, а также проведению целеустремленной работы с работодателями относительно повышения уровня оплаты труда наемным работникам, принятию мер по детенизации доходов и легализации занятости населения.

«Лишь легальная работа предусматривает надлежащие отчисления в бюджет. Именно поэтому, ГНС Николаевщины продолжает постоянно и системно контролировать соблюдение налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов гражданам, с целью выполнения возложенных заданий по обеспечению реализации государственной политики по администрированию единого взноса для своевременного осуществления пенсионных выплат и социальной помощи«, — отметил Дмитрий Прокофьев.

Главное управление ГНС в Николаевской области.