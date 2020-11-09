Как сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области, в январе — октябре 2020 года налогоплательщики Николаевской области перечислили в государственный бюджет на пенсионные и социальные потребности почти 4,8 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, который превышает показатель поступлений января — октября 2019 года на 341,6 млн грн или на 7,7 процентов.

Как отметили в Службе, рост поступлений по ЕСВ состоялся благодаря качественному администрированию налогов, сервисному обслуживанию плательщиков, а также проведению целеустремленной работы с работодателями относительно повышения уровня оплаты труда наемным работникам, принятию мер по детенизации доходов и легализации занятости населения.

Налоговая служба Николаевщины отмечает, что единый взнос подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика.

Главное управление ГНС в Николаевской области.