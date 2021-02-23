В Главном управлении ГНС в Николаевской области состоялось торжественное вручение книги «Творческие налоговики 1990-2020». Издание книги было инициировано общественной организацией «Всеукраинская ассоциация ветеранов государственной налоговой службы Украины» и посвящено 30-летию Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В книге собраны творческие работы налоговиков со всей Украины. Николаевская область представлена творчеством Юлии Барцевой, специалиста ГУ ГНС в Николаевской области, которая в свободное от работы время пишет замечательные лирические и патриотические стихи на родном языке.

Вручил книгу талантливой коллеге и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев. Он отметил, что труд налоговика — тяжелый и ответственный. Ежедневно работники Службы отстаивают интересы государства и общества, нередко жертвуя ради этого собственными интересами и личной жизнью. Но, у многих талантливых налоговиков все же находится время на творчество.

«Приятно, что в нашей Службе есть талантливые личности и нужно больше узнавать о творческих способностях наших работников и раскрывать их таланты», — отметил Дмитрий Прокофьев. Он пожелал Юлии Барцевой вдохновения и новых достижений, а также дальнейшей реализации собственного творчества.

Также книга «Творческие налоговики 1990-2020» вручена председателю местной ячейки Всеукраинской общественной организации «Ассоциация ветеранов ГНС Украины» в Николаевской области Виктору Бордовскому.