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Рада поддержала законопроект о «декрете для мужчин»

Рада поддержала законопроект о «декрете для мужчин»
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком».

Как передает корреспондент Укринформа, такое решение поддержал 301 народный депутат.

Этим законопроектом предлагается обеспечить равные возможности матери и отца по уходу за ребенком и сочетание трудовой деятельности с семейными обязанностями; устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права человека на отпуск по уходу за ребенком; создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине, — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс законов о труде и Закон «Об отпусках» новым видом отпуска — отпуском при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемого за счет работодателя. Такой отпуск предлагается предоставлять одному из перечисленных лиц: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности; бабушке или дедушке, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).

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Законопроект предлагает определить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей ребенка (матери и отца) и внести соответствующие изменения в статьи 179, 181 Трудового кодекса и статьи 18, 20 Закона «Об отпусках». Предполагается также дополнения положения статьи 182-1 Кодекса законов о труде и статьи 19 Закона «Об отпусках» о праве работников обоих полов, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

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Кроме того, законопроект предусматривает дополнение положения статьи 51 Кодекса законов о труде относительно возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени для мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, и родителей, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении).

Ожидается, что принятие данного законопроекта будет способствовать утверждению гендерного равенства в сфере трудовых и брачно-семейных отношений; обеспечит возможности для сочетания трудовой деятельности с семейными обязанностями работникам обоих полов; устранит ограничения, нарушающих права человека на отпуск по уходу за ребенком; создаст предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине.

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Алина Сидорова

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