Верховная Рада на заседании 14 июля принял закон № 3508-д о мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа. Об этом сообщает Николаевская облгосадминистрация.

«За» проголосовало 303 нардепов.

Законопроект принят для «урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа и сопутствующих рынков, общий объем которой по состоянию на 1 мая 2021 года может превысить 100 млрд гривен».

Общий долг теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ на 1 апреля 2021 составил более 58 млрд грн, в том числе 8 млрд грн — пени и штрафные санкции. При этом задолженность, образованная после 1 июля 2016 года, не подлежащим реструктуризации на условиях, определенных законом № 1730, составляет около 40 млрд грн и является объектом для начисления штрафных санкций, включение которых тарифам запрещено Законом Украины «О естественных монополиях» . Соответственно такие начисления со стороны контрагентов на задолженность за природный газ, его распределение и транспортировку, а также электрическую энергию не имеют источников возмещения, — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что негативно на уровень расчетов предприятий теплоэнергетики за потребленный природный газ влияет низкая платежная дисциплина со стороны населения (по состоянию на 1 февраля 2021 долг составляет — 26,6 млрд гривен) и сложная экономическая ситуация.

Законопроект устанавливает механизмы урегулирования задолженности за природный газ и услуги его транспортировки:

путем проведения взаиморасчетов с привлечением средств государственного бюджета;

путем проведения взаиморасчетов с привлечением средств государственного бюджета; путем реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях;

путем реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях; путем списания пени, штрафных и финансовых санкций, начисленных на задолженность, подлежащая урегулированию на условиях определенных законом, при условии погашения тела долга

Одним из механизмов урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа и предприятий теплоэнергетики за природный газ, а также услуги по его распределению и транспортировке — является проведение участниками централизованных взаиморасчетов с привлечением расходов государственного бюджета, обусловленных необходимостью возмещения убытков и потерь субъектов хозяйствования, вызванных прежде всего государственным регулирования цен и тарифов в жилищно — коммунальной сфере и на энергетических рынках в целом, а также другими действиями или бездействием органов государственной власти и местного самоуправления, — пояснили авторы законопроекта.

Для урегулирования задолженности производителей тепловой энергии, услуг тепло- и горячего водоснабжения за природный газ расчетная дата переносится с 1 июля 2016 года на 1 мая 2021 года.

Кроме того, для предотвращения дальнейшего образования и накопления задолженности газораспределительных предприятий перед оператором газотранспортной системы предусмотрено, что средства, которые будут выплачиваться потребителями за услуги распределения природного газа, будут зачисляться на специальный текущий счет Оператора ГРС.

В соответствии с утвержденным Регулятором алгоритмом распределения полученные средства в дальнейшем перечисляются на текущие счета Оператора ГРС и Оператора ГТС за предоставленные ими услуги. Проект в этой части ставит цель не изъять выручку Оператора ГРС, а обеспечить справедливое распределения ее части, предназначенной для оплаты газа на производственно — технологические расходы. При этом Операторы ГРС, которые добросовестно рассчитываются за потребленный газ, вообще не почувствуют никаких изменений, — говорится в пояснительной записке.