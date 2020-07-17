17 июля около 00:56 в полицию сообщили по взрыв во дворе домов по ул. 1-я Слободская. Вследствие ЧП были повреждены окна квартир, фасады, гараж и автомобиль Skoda Fabia одного из жителей. К счастью, никто из граждан не пострадал.

Эксперты определили эпицентр взрыва — на клумбе возле жилого дома, нашли металлические фрагменты взрывного устройства, предположительно от гранаты РГД-5, обломки которой изъяли для проведения экспертизы. Также на крыше одного из домов жилищного кооператива нашли прижимной рычаг к гранате типа РГД-5, что свидетельствовало о том, что гранату бросили с девятиэтажного дома, расположенного рядом.

Собственно, искать самого виновника событий тоже долго не пришлось. Им оказался 31-летний житель этой же многоэтажки. Мужчина рассказывает, что в состоянии алкогольного опьянения рассматривал гранату и случайно выдернул чеку. Вставить обратно не смог, поэтому выбросил ее во двор.

Действия мужчины квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия.