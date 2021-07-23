В Николаевском художественном музее им. В.В. Верещагина оцифруют коллекцию фарфора, большинство которой раньше никогда не выставляли широкой аудитории. А полученные цифровые копии экспонатов превратят в 3D модели.

Это продолжение нашего прошлогоднего сотрудничества с музеем по оцифровке графики. В этом году мы сфокусировали внимание на антикварных фарфоровых изделиях, которые в изобилии в фондах музея, но они недоступны посетителям. Благодаря этому проекту фарфоровые экспонаты можно будет рассмотреть со всех сторон, ведь мы создаем предметную 3D фотографию с вращением предмета на 360 градусов, — рассказывает о проекте Евгений Гомонюк, менеджер по коммуникациям и связям с общественностью КУ« Агентство развития Николаева ».

В рамках проекта будут оцифрованы, исследованы и каталогизированы около 300 единиц фарфора: предметы посуды (чашка, блюдце, ваза, соусник, тарелка и т.д.) и фарфоровые фигурки. Это изделия из стран Западной Европы конца XVIII — XX вв. (Германии, Австрии, Франции, Англии, Испании), Восточной Европы начала XIX — середины XX в. (Украины, Польши и России) и Восточной Азии XX в. (Японии и Китая).

По словам Ольги Яблуновской, главной хранительница фондов музея, коллекция фарфора небольшая, но очень ценная. Поэтому очень важно вести цифровой учет этих предметов:

«Одна из важных задач сохранения музейных предметов — это учет этих экспонатов. Сегодня большую роль играет именно оцифровки музейных фондов ».

Цифровые копии станут доступны для просмотра на двуязычном веб-ресурсе и в формате отдельного печатного каталога. Кроме того, для дополнительного промо проекта на основе 5 изделий из фарфора будут созданы 3D-модели, снятые учебные видео на тему фарфора и фотопроект с музейными экспонатами. Дополнительно планируется, что местные мастера изготовят специальную промо-продукцию из керамики для популяризации проекта.

Все это позволит искусствоведам, краеведам и широкому кругу пользователей в удобном формате знакомиться и использовать в своих исследованиях музейную коллекцию фарфора из Николаева. А самым музейным работникам — создавать виртуальные выставки, неограниченно тиражировать копии предметов, и, наконец, рекламировать свою коллекцию наравне с другими музеями Украины.

В целом проект способствует сохранению и популяризации культурного наследия Украины. Позволит частично интегрировать достижения отечественной культуры в мировое культурное пространство. В частности, открывает город Николаев как еще одну точку на культурной карте страны.

На сегодняшний день уже оцифрована большая часть предметов. Параллельно идет работа над созданием макетов для печати будущего каталога.

Проект по оцифровке музейных фондов реализует КУ «Агентство развития Николаева» при поддержке Украинского культурного фонда.

по информации Агенства развития Николаева