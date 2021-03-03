1 марта в городском совете объявили победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории бюджетного учреждения Николаевского городского совета «Культурно-игровой комплекс« Детский городок «Сказка». Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Предложения на конкурс подали 13 субъектов предпринимательской деятельности. В конце февраля состоялась презентация. После детального изучения заявок и представленных документов комиссия приняла решение.

Рассмотрев все финансовые и другие предложения, комиссия путем голосования определила единственного победителя. Им стал Скрыпин Александр Олегович (ФОП «Скрыпин А. А.»). Он будет рекомендован руководству детского городка «Сказка» для заключения договора, — сообщил председатель конкурсной комиссии Владимир Гончаров.

Первый заместитель городского головы Виталий Луков сообщил, что договор может быть заключен на срок до 5 лет.

Было предложение на более долгий срок, и поскольку такой конкурс проводится впервые, будем рекомендовать руководителю подписать договор именно на такой срок, — прокомментировал чиновник. — Кроме того, в документе предусмотрены условия расторжения договорных отношений, если побеждающий не придерживаться своих обязательств. Отмечу еще раз — окончательное решение о подписании принимать руководитель учреждения. Это большая ответственность, связанная с безопасностью детей. Также надо будет посмотреть штатное расписание «Сказки», ведь по условиям конкурса определенная часть финансовой нагрузки будет передана арендатору.

Александр Скрыпин отметил, что развлекательный парк в «Сказке» может заработать в мае.

Все зависит от того, когда будет подписан договор. Думаю, к маю 70% подготовительных работ мы выполним, а остальное зависит от коммуникаций. Возможны сложности в размещении, потому что все было показано на план-схеме. Надо выходить с инженерами на площадки, чтобы все было выполнено технически правильно и качественно, — говорит победитель конкурса.

Игровые зоны, которые сейчас работают в «Сказке», останутся бесплатными. По словам Александра Скрыпина, будет рассмотрена возможность сделать их более интересными и упорядоченными. Кроме того, предприниматель планирует организовать охрану, видеонаблюдение и озеленение территории города.

Напоследок напомним: «Сказка» работает без выходных, вход — свободный.