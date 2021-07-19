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Главная страница » Blog » Происшествия » Разводку мостов в Николаеве перенесли на 22 и 26 июля

Разводку мостов в Николаеве перенесли на 22 и 26 июля

dsc03063 1 - Разводку мостов в Николаеве перенесли на 22 и 26 июля
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По инициативе заказчика и по ряду технических обстоятельств, разведение мостов перенесено на 22 и 26 июля. Об этом сообщает КП «ЭЛУ автодорог».

Итак, в четверг, 22 июля, в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» войдет буксир «Хорос». Разведение Южнобугского, Ингульского и пешеходного понтонного мостов продлится с 12 до 13 часов. Резервный день — 23 июля.

В понедельник, 26 июля, акваторию судостроительного завода покинут буксир «Хорос» и НВС «Святая Ольга». Разведение Южнобугского, Ингульского и пешеходного понтонного мостов продлится с 12 до 13 часов. Резервный день — 27 июля.

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Алина Сидорова

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