По инициативе заказчика и по ряду технических обстоятельств, разведение мостов перенесено на 22 и 26 июля. Об этом сообщает КП «ЭЛУ автодорог».

Итак, в четверг, 22 июля, в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» войдет буксир «Хорос». Разведение Южнобугского, Ингульского и пешеходного понтонного мостов продлится с 12 до 13 часов. Резервный день — 23 июля.

В понедельник, 26 июля, акваторию судостроительного завода покинут буксир «Хорос» и НВС «Святая Ольга». Разведение Южнобугского, Ингульского и пешеходного понтонного мостов продлится с 12 до 13 часов. Резервный день — 27 июля.