Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, сегодня каждая десятый человек в мире имеет сахарный диабет. Сегодня в мире около 425 млн человек живут с сахарным диабетом. Эта болезнь входит в тройку заболеваний, которые чаще всего вызывают инвалидизацию и смерть. По прогнозам медиков, сахарный диабет до 2030 года станет седьмой самой распространенной болезнью на планете. Сахарный диабет — это хроническое заболевание, развивающееся вследствие недостаточной выработки организмом инсулина. Различают сахарный диабет I типа и сахарный диабет II типа.

С 1 июля Национальная служба здоровья будет администрировать программу реимбурсации инсулинов. НСЗУ станет единственным плательщиком по программе. Рецепт на инсулины будет исключительно электронным, а маршрут пациента — понятнее.

Более распространенным является диабет второго типа. Он развивается из-за неэффективного использования инсулина организмом. До недавнего времени диабет II-го типа наблюдался лишь среди взрослых. Однако сегодня он значительно «помолодел». Его диагностируют даже у детей.

Для пациентов с диабетом II типа есть возможность получать необходимые лекарства по программе реимбурсации — бесплатно или с незначительной доплатой.

На сегодня в обновленном реестре лекарств — 48 лекарственных средств для лечения диабета II типа. Из них — 23 бесплатные, остальные — с незначительной доплатой. Получить лекарства можно по электронному рецепту врача в аптеке, которая заключила контракт с НСЗУ. Такая аптека имеет наклейку на двери «Доступные лекарства». В 2020 году врачи выписали более 2 млн 400 тыс электронных рецептов на лекарства против диабета II типа по программе реимбурсации. Больше всего — в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях.

Чаще всего пациентам выписывали лекарства, содержащие действующие вещества — метформин и гликлазид. Врач в электронном рецепте, который выписывает пациенту, указывает название действующего вещества, а не торговое название лекарства. Лекарственное средство конкретного производителя пациент выбирает самостоятельно из нескольких вариантов, которые предложит фармацевт в аптеке. Один из препаратов обязательно должен быть полностью бесплатным.

Почти 488 тыс пациентов с диабетом II типа получили необходимые им лекарства в аптеке. Информацию о программе реимбурсации и перечень лекарств, которые в нее входят, можно найти на сайте НСЗУ в разделе «Доступные лекарства«. Найти аптеку, в которой можно получить такие лекарства, вы можете просмотрев дашборд на сайте «Электронная карта аптек-участниц программы реимбурсации лекарственных средств«.

Симптомы II типа диабета, очень часто, менее выражены. Поэтому 50% случаев остаются недиагностированными. И болезнь могут обнаружить только через несколько лет от начала, уже после развития осложнений.

Повышенный уровень глюкозы в крови со временем приводит к необратимому поражению многих органов и систем организма — сердца и сосудов, глаз, почек и нервных окончаний. С диабетом связывают риск инфаркта и инсульта. Он растет в три раза. Диабетическая ретинопатия развивается вследствие длительного повреждения мелких кровеносных сосудов сетчатки и является одной из основных причин слепоты. Диабет относится и к основным причинам почечной недостаточности.

Своевременное выявление сахарного диабета предотвращает развитие тяжелых осложнений.

При малейшем подозрении или появлении симптомов, следует, прежде всего обратиться к врачу, с которым заключена декларация. Он предоставит консультацию по предотвращению развития диабета. Учитывая состояние здоровья, генетические факторы и образ жизни, выпишет направление на лабораторные исследования или на консультацию эндокринолога.

В пакет бесплатных услуг семейного врача включено — измерения уровня сахара в крови, артериального давления (он может свидетельствовать о начале развития болезни), оценка общего сердечно-сосудистого риска, измерение индекса массы тела, анализ по общему холестерина, направленные на дополнительные анализы и исследования у узких специалистов. А также назначение лекарств из Государственной программы реимбурсации «Доступные лекарства«.