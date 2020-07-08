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Главная страница » Blog » Криминал » Рецидивиста-грабителя задержал уголовный розыск в Николаеве

Рецидивиста-грабителя задержал уголовный розыск в Николаеве

Рецидивиста-грабителя задержал уголовный розыск в Николаеве
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За месяц 42-летний мужчина совершил три ограбления и разбойное нападение. Нападал на женщин среди бела дня, и отбирал ювелирные украшения. Орудовал в Ингульском районе на улицах Космонавтов, 9 -Линия, Новозаводская и проспекте Мира.

Один из инцидентов с участием задержанного случился 30 июня. Мужчина с вилкой напал на женщину в кабине лифта. Угрожая потерпевшей расправой, отобрал у нее ювелирные изделия стоимостью около 16 тыс. гривен (цепочка и серьги), после чего убежал.

Узнав от пострадавших описание внешности нападавшего и просмотрев видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на зданиях вблизи мест совершения преступлений, сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и его местонахождение.

Нападающему инкриминируют разбойное нападение и грабежи (ч. 1 ст. 187 и ч.2 ст. 186 УК). Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сейча он находится под стражей.

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Алина Сидорова

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