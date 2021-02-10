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Главная страница » Blog » Минздрав » Реестр вакцинации от коронавируса в Украине будет образован на базе E-Health

Реестр вакцинации от коронавируса в Украине будет образован на базе E-Health

Реестр вакцинации от коронавируса в Украине будет образован на базе E-Health
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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что реестр вакцинации от коронавируса в Украине образуют на базе E-Health. Последний — это реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам.

Об этом глава Минцифры рассказал в ходе Всеукраинского форума «Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы».

«Сегодня у нас есть реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам. У нас есть такой реестр, он называется E-Health. И там более 29-30 млн украинцев, которые уже обратились к семейным врачам. Это один из лучших реестров в нашей стране. На базе этого реестра доработан модуль, который связан с вакцинацией», — сказал Федоров.

Он отметил, что вся информация о вакцинации должна собираться в этом модуле на базе этого реестра.

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Татьяна Корбун

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