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Главная страница » Blog » Общество » Регистрация на “ВНО в магистратуру” начнется с 11 мая

Регистрация на «ВНО в магистратуру» начнется с 11 мая

2020 06 15 vno - Регистрация на
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С 9:00 11 мая до 18:00 3 июня будет проходить регистрация абитуриентов, которые планируют сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВИ) и единый вступительный экзамен (ЕФВВ) для поступления на обучение для получения степени магистра. ЕФВВ сдают поступающие на специальности «Право» и «Международное право». Об этом сообщили в Министерстве образования Украины.

Это предусмотрено Условиями приема на обучение для получения высшего образования в 2021 году.

С целью соблюдения одинаковых условий проведения регистрации МОН разработало Временные рекомендации по проведению в 2021 году регистрации поступающих для участия в едином вступительном экзамене и едином профессиональном вступительном экзамене для их использования приемными комиссиями.

Основная сессия единого вступительного экзамена проводится 30 июня, единого вступительного экзамена — 2 июля (дополнительная сессия проводится в сроки, установленные Украинским центром оценивания качества образования).

Сдача дополнительных вступительных экзаменов (в случае, если такой экзамен предусмотрен Правилами приема учреждения высшего образования) для абитуриентов, поступающих на основе ступени высшего образования (образовательно-квалификационного уровня), полученного по другой специальности (направлению подготовки), начинается 11 мая и заканчивается 29 мая.

Регистрация электронных кабинетов поступающих, загрузка необходимых документов начинается 1 июля.

Прием заявлений и документов для лиц, поступающих на основе результатов единого вступительного экзамена и вступительного экзамена, начинается 15 июля, кроме высших военных учебных заведений (высших учебных заведений со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделений высших учебных заведений, и заканчивается в 18 : 00 23 июля.

Вступительные экзамены, а также дополнительные вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на основе ступени высшего образования (образовательно-квалификационного уровня), полученного по другой специальности (направлению подготовки), и уже составляли единый вступительный экзамен, проводятся с 19 июля по 30 июля .

Рекомендации для зачисления по государственному заказу предоставляются не позднее чем 2 августа. Подача документов для зачисления на бюджет продлится до 18:00 7 августа. Приказ о зачислении по государственному заказу выдается 12 августа.

Перевод на вакантные места государственного, регионального заказа и на места за счет целевых льготных государственных кредитов лиц, зачисленных на обучение за средства физических или юридических лиц, осуществляется не позднее чем 19 августа.

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Алина Сидорова

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