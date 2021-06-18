На Николаевщине руководителей двух образовательно-научных уличили в премировании собственных родственников, которых они предварительно трудоустроили в подчиненных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Николаевской области.

Речь идет о ректоре Черноморского национального университета им. Петра Могилы и директора Государственного предприятия «Экспериментальное производство института импульсных процессов и технологий НАН Украины». Коррупционная схема работала в течение 2019-2020 годов.

По оперативной информации, члены семьи ректора и директора научного учреждения получали премии, материальную помощь и компенсационные выплаты на сумму около 500 тыс. гривен.

По данным фактам в отношении обоих руководителей составлены и объявлены протоколы о совершении административных правонарушений по ч. Ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП.

Ленинский районный суд города Николаева и Николаевский апелляционный суд признали должностных лиц виновными в совершении административного правонарушения.

Разоблачение коррупционных фактов проводилось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Управлением стратегических расследований в Николаевской области ДВР Национальной полиции Украины и спецподразделением СБУ в Николаевской области.