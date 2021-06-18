Сегодня Пятница, 18 июня, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

1 600x400 - ДТП в Баштанском районе: Toyota врезалась в дерево, есть погибшие

ДТП в Баштанском районе: Toyota врезалась в дерево, есть погибшие

pustilnik 600x400 - Николаевский художник Вадим Пустыльник открыл выставку

Николаевский художник Вадим Пустыльник открыл выставку «Сатирикон-2»

abstract 2339623 1280 600x400 - В николаевский школах установят системы видеонаблюдения

В николаевский школах установят системы видеонаблюдения

200901038 1476768309333946 1495334700615059203 n 600x400 - Ректора ЧНУ им. Петра Могилы засудили за коррупцию

Ректора ЧНУ им. Петра Могилы засудили за коррупцию

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Происшествия » Ректора ЧНУ им. Петра Могилы засудили за коррупцию

Ректора ЧНУ им. Петра Могилы засудили за коррупцию

200901038 1476768309333946 1495334700615059203 n - Ректора ЧНУ им. Петра Могилы засудили за коррупцию
0

На Николаевщине руководителей двух образовательно-научных уличили в премировании собственных родственников, которых они предварительно трудоустроили в подчиненных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Николаевской области.

Речь идет о ректоре Черноморского национального университета им. Петра Могилы и директора Государственного предприятия «Экспериментальное производство института импульсных процессов и технологий НАН Украины». Коррупционная схема работала в течение 2019-2020 годов.

По оперативной информации, члены семьи ректора и директора научного учреждения получали премии, материальную помощь и компенсационные выплаты на сумму около 500 тыс. гривен.

По данным фактам в отношении обоих руководителей составлены и объявлены протоколы о совершении административных правонарушений по ч. Ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП.

Ленинский районный суд города Николаева и Николаевский апелляционный суд признали должностных лиц виновными в совершении административного правонарушения.

Разоблачение коррупционных фактов проводилось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Управлением стратегических расследований в Николаевской области ДВР Национальной полиции Украины и спецподразделением СБУ в Николаевской области.

Spread the love
  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаеве откроется выставка книжной иллюстрации
Next post В николаевский школах установят системы видеонаблюдения

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

dija vdoma 600x400 - Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

200784655 849415145672746 5991017444425604429 n 427x400 - Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики

Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики

vlcsnap 2021 06 07 17h09m37s275 600x400 - В Николаеве ювенальные полицейские запустили Telegram-бот

В Николаеве ювенальные полицейские запустили Telegram-бот