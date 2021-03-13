Рекультивация шламового поля – в действии

12 марта состоялась встреча депутатского корпуса Галициновской общественной территориальной общины с руководством НГЗ в лице генерального директора предприятия Виктора Кожевникова и директора департамента по реализации проектов СЦ «Металлург» Сергея Сидорова.

За последнюю неделю многие издания СМИ опубликовали материалы о строительстве третьего хранилища для отходов от переработки боксита и производства глинозема – красного шлама, чем вызвали волну беспокойства со стороны сельской громады. В связи с этим руководство завода встретилось с селянами и внесло ясность в сложившуюся ситуацию. Гендиректор НГЗ Виктор Кожевников рассказал о работе предприятия, взаимоотношениях с сельской властью, о том, что накануне была подписана программа социального партнерства с Галициновской ОТГ по реализации социально значимых мероприятий в 2021 году. НГЗ в течение нескольких лет оказывает помощь и поддержку близлежащим селам: Галициново, Лиманы, Лупарево, Украинка и Прибугское. Кроме обязательных налоговых поступлений в бюджет объединенной громады (подоходный налог, налог на имущество, рентные платежи, экологический налог), завод ежегодно заключает договора социального партнерства, благодаря которым улучшается уровень жизни в селе, решаются насущные социальные проблемы. Поддержка коллектива предприятия видна в каждом социальном учреждении Галициновской территориальной объединенной общины. Только в 2020 году предприятие пополнило материально-техническую базу образования сел, здесь появились пять новых отремонтированных кабинетов для первоклашек, плюс закупили музыкальные инструменты для отдела образования, технику для обеспечения работы системы конференцсвязи, оборудование для спортивной базы.

Директор ДРП СЦМ Сергей Сидоров представил на всеобщее обозрение презентацию по реализации программы «Модернизация шламохранилища №1». На слайдах было сказано, что на заводе с момента его строительства и пуска реализована система замкнутого водооборота, шламовое поле №1 выведено из эксплуатации, а 50% его уже рекультивировано. Оставшаяся часть ШП №1 используется для сбора стоков, включая подшламовую воду, возвращаемую со шламполя №2. А для полной рекультивации шламполя №1 необходимо строительство пруда-накопителя, проект которого разрабатывается со строгим соблюдением всех норм, правил и требований экологического законодательства Украины. Разработку проекта выполняет государственный институт «УкрНИИводоканалпроект», являющийся главным институтом по проектированию хранилищ отходов для предприятий металлургии. В ближайшем будущем проект в соответствии с действующим экологическим законодательством Украины в обязательном порядке пройдет процедуру общественных слушаний.

В ходе презентации были продемонстрированы кадры засыпки супеси при рекультивации шламполя №1, шламохранилище после частичной рекультивации и образец шлама после фильтрации методом сухого складирования. Также Сергей Сидоров показал план-схему расположения прудка-накопителя на территории НГЗ. Также была продемонстрирована конструкция гидроизоляционного экрана откосов и днища, которая будет состоять из щебня, песка, геотекстиля, геомембраны и существующего грунта.

На мероприятии проговорено, что программой предусмотрено выполнение мероприятий по переводу НГЗ на технологию сухого складирования. Предприятие будет первым на территории СНГ глиноземным заводом, перешедшим на эту технологию.

После выступлений Виктора Кожевникова и Сергея Сидорова от членов депутатского корпуса поступил ряд вопросов, на которые они получили исчерпывающие ответы от руководства завода.