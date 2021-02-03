Сегодня Среда, 3 февраля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Стоимость питания в школах изменится с 5 февраля

Стоимость питания в школах изменится с 5 февраля

Только в 12 школах Николаева останутся 10-11-е классы

Только в 12 школах Николаева останутся 10-11-е классы

Возле музыкальной школы в Николаеве ограбили ребенка

Возле музыкальной школы в Николаеве ограбили ребенка

Юрий Гранатуров назначен заместителем председателя Николаевской ОГА

Юрий Гранатуров назначен заместителем председателя Николаевской ОГА

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Главная » Ремонт Варваровского моста переносится на пятницу, 5 февраля

Ремонт Варваровского моста переносится на пятницу, 5 февраля

Ремонт Варваровского моста переносится на пятницу, 5 февраля
0

Завтра, 4 февраля, по Николаеву синоптики прогнозируют дождь.
В связи с этим переносим проведения ремонтных работ на Варваровском мосту с четверга на пятницу, 5 февраля. Работы планируют начать с 8:00 утра. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.
Для обеспечения безопасного передвижения транспорта на месте проведения ремонта будет привлечено патрульную полицию. Патрульные будут регулировать движение, будет осуществляться в реверсивном режиме.


«Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны, передвигаясь в пятницу мостовым переходом через реку Южный Буг. Четко следуйте инструкциям регулировщиков.
Чтобы не опоздать утром на работу или по делам, рекомендуем выехать заранее, чтобы не попасть в пробку!», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее завтра на Варваровском мосту могут быть пробки, причина – ремонт.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Коммунальные предприятия Николаевской области имеют налоговый долг более 123 миллионов
Next post Более 28 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Николаевской области с начала эпидемии

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Николаевский аэропорт принимает Дію

Николаевский аэропорт принимает Дію

ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»

ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»

В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч

В Николаевской области достраивают солнечную электростанцию, которая обеспечит энергией больше 70 тысяч