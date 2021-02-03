Завтра, 4 февраля, по Николаеву синоптики прогнозируют дождь.

В связи с этим переносим проведения ремонтных работ на Варваровском мосту с четверга на пятницу, 5 февраля. Работы планируют начать с 8:00 утра. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.

Для обеспечения безопасного передвижения транспорта на месте проведения ремонта будет привлечено патрульную полицию. Патрульные будут регулировать движение, будет осуществляться в реверсивном режиме.



«Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны, передвигаясь в пятницу мостовым переходом через реку Южный Буг. Четко следуйте инструкциям регулировщиков.

Чтобы не опоздать утром на работу или по делам, рекомендуем выехать заранее, чтобы не попасть в пробку!», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее завтра на Варваровском мосту могут быть пробки, причина – ремонт.