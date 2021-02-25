Задержка зарплаты, перевод на другую должность без согласия работника и ряд других нарушений законодательства о труде инспектор труда Управления Гоструда в Николаевской области выявил и обязал устранить руководителя предприятия с.Степовое Николаевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Гоструда в Николаевской области.

По результатам мероприятия контроля у субъекта хозяйствования с.Степовое установлены нарушения требований законодательства о труде, в том числе трудовых прав работников. В частности, по решению руководителя предприятия работник переведен на другую работу, не обусловленную трудовым договором, без получения на это его согласия.

Срок временного перевода наемных лиц, например: с руководящей должности на должность рабочего, не устанавливался и на момент контрольного мероприятия составил более одного месяца. Также во время проверки зафиксировано нарушение сроков выплаты заработной платы. Работники предприятия получают зарплату частями по мере поступления средств на расчетный счет предприятия. Так, заработную плату за август 2020 работники получили в конце сентября 2020, за сентябрь 2020 — в начале ноября 2020, в дальнейшем заработная плата начислялась, но не выплачивалась. Инспектором труда Управление Гоструда отношении руководителя предприятия составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 41 КУоАП, который направлен в суд для принятия соответствующего решения, также внесены обязательный к исполнению предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о труде. В случае нарушения требований должностного лица Гоструда к субъекту хозяйствования и непосредственно руководителя будут применены дополнительные меры воздействия.