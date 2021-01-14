Итоги совместной работы проведенной Николаевской областной государственной администрацией, органами местного самоуправления и ГНС Николаевщины относительно укрепления финансовой способности местных бюджетов обсуждено на видеоселекторном совещании по вопросам декларирования и наполнения бюджетов территориальных общин, которое состоялось 13 января в Николаевской ОГА.
На совещании присутствовали глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, первый заместитель главы облгосадминистрации Георгий Решетилов, заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин, начальник управления доходов и финансов производственной сферы департамента финансов облгосадминистрации Светлана Кричевская, и.о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев и заместитель начальника управления налогового администрирования ГУ ГНС в Николаевской области Виктория Трофименко.
Особенное внимание во время проведения совещания уделили вопросам эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, а также налаживанию взаимодействия с территориальными общинами, с целью обеспечения поступлений в бюджет в полном объеме.
По словам Дмитрия Прокофьева основным источником наполнения местных бюджетов является налог на доходы физических лиц, частью которого является поступление от кампании декларирования, в частности, декларирование доходов, полученных от самостоятельного возделывания земельных участков (паев), в т.ч. продажа сельскохозяйственной продукции.
Следует отметить, что успех кампании декларирования доходов зависит от тесного сотрудничества налогового органа с органами местного самоуправления и качественно проведенной сверки, относительно земельных участков, которые обрабатываются, обмена имеющейся информации по гражданам, которые самостоятельно обрабатывали земельные участки и реализовывали выращенную продукцию.
Главное управление ГНС в Николаевской области
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