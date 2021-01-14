Итоги совместной работы проведенной Николаевской областной государственной администрацией, органами местного самоуправления и ГНС Николаевщины относительно укрепления финансовой способности местных бюджетов обсуждено на видеоселекторном совещании по вопросам декларирования и наполнения бюджетов территориальных общин, которое состоялось 13 января в Николаевской ОГА.

На совещании присутствовали глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким, первый заместитель главы облгосадминистрации Георгий Решетилов, заместитель главы облгосадминистрации Игорь Кузьмин, начальник управления доходов и финансов производственной сферы департамента финансов облгосадминистрации Светлана Кричевская, и.о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев и заместитель начальника управления налогового администрирования ГУ ГНС в Николаевской области Виктория Трофименко.

Особенное внимание во время проведения совещания уделили вопросам эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, а также налаживанию взаимодействия с территориальными общинами, с целью обеспечения поступлений в бюджет в полном объеме.

По словам Дмитрия Прокофьева основным источником наполнения местных бюджетов является налог на доходы физических лиц, частью которого является поступление от кампании декларирования, в частности, декларирование доходов, полученных от самостоятельного возделывания земельных участков (паев), в т.ч. продажа сельскохозяйственной продукции.

По результатам совместной работы, проведенной в течение 2020 года, владельцы земельных паев, которые самостоятельно обрабатывают земельные участки, задекларировано 350,98 млн гривен полученного дохода, что на 21,4 млн гривен больше, чем в прошлом году, и на 3,8 млн гривен увеличилась сумма задекларированного к уплате налога на доходы физических лиц, что составляет 63,7 млн гривен, — отметил Дмитрий Прокофьев.

Следует отметить, что успех кампании декларирования доходов зависит от тесного сотрудничества налогового органа с органами местного самоуправления и качественно проведенной сверки, относительно земельных участков, которые обрабатываются, обмена имеющейся информации по гражданам, которые самостоятельно обрабатывали земельные участки и реализовывали выращенную продукцию.

Рост благосостояния жителей каждой общины и государства в целом зависит от уровня наполнения как местных бюджетов, так и государственного. Чтобы строить качественные дороги, развивать современную инфраструктуру, медицину и образование, необходимы средства, которые государство получает именно от налогоплательщиков. Все, в том числе, кто работает на земле и получает от этого прибыль, должны выполнить свою обязанность и уплатить налоги, которые установлены действующим законодательством. Именно поэтому, ситуацию с привлечением к налогообложению владельцев земельных паев, которые самостоятельно обрабатывают свои участки, выращивают на них сельскохозяйственную продукцию и реализуют ее, буду держать на личном контроле. Надеюсь на плодотворное и эффективное сотрудничество с органами местного самоуправления по этому вопросу, — заверил Дмитрий Прокофьев.

Главное управление ГНС в Николаевской области