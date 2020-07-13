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Главная страница » Blog » Власть » С 1 августа в Украине вырастет цена на передачу электроэнергии

С 1 августа в Украине вырастет цена на передачу электроэнергии

С 1 августа в Украине вырастет цена на передачу электроэнергии
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) с 1 августа увеличит тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии на 54,6%: тариф на услуги по передаче электрической энергии составит 240,23 грн / МВт · ч, а тариф на услуги по диспетчерского (оперативно-технологического) управления составит 24,75 грн / МВт ∙ ч (без учета налога на добавленную стоимость).

НКРЕКП осознает, что такой уровень тарифа на услуги по передаче электрической энергии является обременительным для потребителей электроэнергии и может негативно отразиться на конкурентоспособности украинской промышленности, однако вынуждена принять указанное решение в соответствии с требованиями законодательства Украины для обеспечения целостной, сбалансированной работы НЭК «Укрэнерго», ГП » гарантированный покупатель «, ГП» НАЭК «Энергоатом», ЧАО «Укргидроэнерго» и скорейшего урегулирования проблемных вопросов в электроэнергетической сфере, — написали на сайте комиссии.

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Алина Сидорова

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