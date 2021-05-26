26 мая исполком городского совета согласовал вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Решение вступает в силу с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Так, стоимость проезда для одного пассажира в автобусах, осуществляющих пассажирские перевозки в режимах движения «маршрутного такси» и «обычный» будет:

до 10 км — 6 грн,

до 10 км — 6 грн, свыше 10 км — 7 грн,

свыше 10 км — 7 грн, в микрорайоны Матвеевка и Большая Корениха — 9 грн,

в микрорайоны Матвеевка и Большая Корениха — 9 грн, в микрорайон Малая Корениха — 10 грн.

Тариф для автобусов КП «Николаевпастранс» (зеленые автобусы):

до 10 км — не выше 5 грн;

до 10 км — не выше 5 грн; более 10 км — не выше 6 грн;

более 10 км — не выше 6 грн; в микрорайоны Матвеевка и Большая Корениха — не выше 7 грн;

в микрорайоны Матвеевка и Большая Корениха — не выше 7 грн; в микрорайон Малая Корениха — не выше 8 грн.

Проезд в электротранспорте КП «Николаевэлектротранс» составит 6 грн.

Для школьников тариф установлен в размере 5 грн — он будет действовать с 1 сентября по 1 июня.