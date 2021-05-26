26 мая исполком городского совета согласовал вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Решение вступает в силу с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Так, стоимость проезда для одного пассажира в автобусах, осуществляющих пассажирские перевозки в режимах движения «маршрутного такси» и «обычный» будет:
- до 10 км — 6 грн,
- свыше 10 км — 7 грн,
- в микрорайоны Матвеевка и Большая Корениха — 9 грн,
- в микрорайон Малая Корениха — 10 грн.
Тариф для автобусов КП «Николаевпастранс» (зеленые автобусы):
- до 10 км — не выше 5 грн;
- более 10 км — не выше 6 грн;
- в микрорайоны Матвеевка и Большая Корениха — не выше 7 грн;
- в микрорайон Малая Корениха — не выше 8 грн.
Проезд в электротранспорте КП «Николаевэлектротранс» составит 6 грн.
Для школьников тариф установлен в размере 5 грн — он будет действовать с 1 сентября по 1 июня.
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