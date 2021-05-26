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Главная страница » Blog » Общество » С 1 июня в Николаеве ​​повышается стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 июня в Николаеве ​​повышается стоимость проезда в общественном транспорте

192747055 n - С 1 июня в Николаеве ​​повышается стоимость проезда в общественном транспорте
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26 мая исполком городского совета согласовал вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Решение вступает в силу с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Так, стоимость проезда для одного пассажира в автобусах, осуществляющих пассажирские перевозки в режимах движения «маршрутного такси» и «обычный» будет:

  • до 10 км — 6 грн,
  • свыше 10 км — 7 грн,
  • в микрорайоны Матвеевка и Большая Корениха — 9 грн,
  • в микрорайон Малая Корениха — 10 грн.

Тариф для автобусов КП «Николаевпастранс» (зеленые автобусы):

  • до 10 км — не выше 5 грн;
  • более 10 км — не выше 6 грн;
  • в микрорайоны Матвеевка и Большая Корениха — не выше 7 грн;
  • в микрорайон Малая Корениха — не выше 8 грн.

Проезд в электротранспорте КП «Николаевэлектротранс» составит 6 грн.

Для школьников тариф установлен в размере 5 грн — он будет действовать с 1 сентября по 1 июня.

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Алина Сидорова

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