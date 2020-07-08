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Главная страница » Blog » Бизнес » С 1 января 2021 года вводится Единый реестр налоговых уведомлений-решений контролирующих органов

С 1 января 2021 года вводится Единый реестр налоговых уведомлений-решений контролирующих органов

С 1 января 2021 года вводится Единый реестр налоговых уведомлений-решений контролирующих органов
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Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что 23 мая 2020 года вступил в силу Закон Украины от 16 января 2020 года №466-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве» (далее — Закон №466), которым внесены изменения в пункты 58.1 и 58.2 ст. 58 Налогового кодекса Украины (дальше — НКУ), в соответствии с которыми с 01.01.2021 введен Единый реестр налоговых уведомлений-решений контролирующих органов направленных (врученных) плательщикам налогов (далее — Реестр).         Техническим администратором Реестра определен Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику.

Так, вышеупомянутый Реестр будет содержать:

  • дату составления, направления (вручения) и получения плательщиком налогов налогового уведомления -решения;
  • дату отзыва или изменения налогового уведомления -решения;
  • дату наступления предельного срока уплаты денежного обязательства, определенные в них суммы (начисления/уменьшения) денежного обязательства, уменьшения суммы бюджетного возмещения, отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль или отрицательного значения суммы налога на добавленную стоимость, состояние их согласования и сроки уплаты;
  • возникновении налогового долга налогоплательщика, дату и номер налогового требования;
  • обжаловании налогового уведомления -решения в административном или судебном порядке.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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