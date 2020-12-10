Министерством здравоохранения разработан и зарегистрирован санитарный регламент для учреждений общего среднего образования. Указанный регламент вступает в силу с 1 января 2021 года. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Относительно питания этим регламентом установлен ряд ограничений по продуктам с высоким содержанием соли, сахара и жиров. Со следующего года в школах запретят продавать снеки, полуфабрикаты, сосиски и т.д. Приоритет будет отдаваться злаковым, фруктам и овощам, а также молочным продуктам.

Также согласно новому регламенту, ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км от учебного заведения, должны быть обеспечены транспортом для подвоза в школы. Работники школ должны проходить профилактические медицинские осмотры, и в случае нарушения срока этих осмотров работники не могут быть допущены к образовательному процессу.

Документом устанавливаются и требования к благоустройству школ и определяются ответственные лица, в часности к компьютерному оборудованию (экран не менее 14 дюймов, обязательное наличие мыши и клавиатуры).

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