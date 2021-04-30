С субботы, 1 мая 2021, общественный транспорт в Николаеве будет работать в обычном режиме — без пропусков и временных ограничений. Область с 00:00 субботы переходит в «желтую зону», а это значит, что все ограничения, установленные региональной комиссией ТЭБ и ЧС перестают действовать.

Но, по правилам «желтой» зоны пассажирские перевозки будет осуществляться только по количеству мест для сидения и при наличии у водителя и пассажиров средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

Перевозчик несет ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты и следит за использованием их пассажирами. Следить за соблюдением установленных правил будут правоохранительные органы.