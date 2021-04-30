Сегодня Пятница, 30 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

kurgan4 600x400 - Подозреваемым по делу о раскопках кургана стал 49-летний киевлянин

Подозреваемым по делу о раскопках кургана стал 49-летний киевлянин

shkola karantin 600x400 - С 5 мая школьники 1-11 классов возвращаются за парты

С 5 мая школьники 1-11 классов возвращаются за парты

marshrutka 600x400 - С 1 мая общественный транспорт в Николаеве будет работать в обычном режиме - без пропусков и временных ограничений

С 1 мая общественный транспорт в Николаеве будет работать в обычном режиме — без пропусков и временных ограничений

4 grupa iep na fb 600x400 - При каких условиях юридические лица могут быть плательщиками единого налога четвертой группы?

При каких условиях юридические лица могут быть плательщиками единого налога четвертой группы?

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » С 1 мая общественный транспорт в Николаеве будет работать в обычном режиме – без пропусков и временных ограничений

С 1 мая общественный транспорт в Николаеве будет работать в обычном режиме — без пропусков и временных ограничений

marshrutka - С 1 мая общественный транспорт в Николаеве будет работать в обычном режиме - без пропусков и временных ограничений
0

С субботы, 1 мая 2021, общественный транспорт в Николаеве будет работать в обычном режиме — без пропусков и временных ограничений. Область с 00:00 субботы переходит в «желтую зону», а это значит, что все ограничения, установленные региональной комиссией ТЭБ и ЧС перестают действовать.

Но, по правилам «желтой» зоны пассажирские перевозки будет осуществляться только по количеству мест для сидения и при наличии у водителя и пассажиров средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

Перевозчик несет ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты и следит за использованием их пассажирами. Следить за соблюдением установленных правил будут правоохранительные органы.

Spread the love
  • 130
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post При каких условиях юридические лица могут быть плательщиками единого налога четвертой группы?
Next post С 5 мая школьники 1-11 классов возвращаются за парты

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

1792402671845 n 600x400 - Беспрецедентный случай: сессия Николаевского облсовета впервые прошла по видео-связи

Беспрецедентный случай: сессия Николаевского облсовета впервые прошла по видео-связи

image 1 600x400 - Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

medoborudovanie 600x400 - Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду